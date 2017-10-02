Чилич вышел во второй круг турнира в Токио, обыграв Циципаса

Первая ракетка турнира в Токио хорват Марин Чилич в двух сетах победил грека Стефаноса Циципаса. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 15 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Во втором круге Чилич сыграет с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой и соотечественником Франко Шкугором.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 563 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Чилич (Хорватия, 1) - Циципас (Греция, Q) - 6:3, 6:2.
Материалы других СМИ