Александр Зверев: "Нелегко отойти от турнира в Мадриде"

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы во втором круге турнира в Риме над итальянцем Маттео Берреттини (7:5, 6:2) отметил, что ему было нелегко акклиматизироваться на новом месте после турнира в Мадриде. Спортсмен добавил, что на подготовку к итальянскому "Мастерсу" у него был всего один день.

– Нелегко отойти от турнира в Мадриде, который проводится так высоко над уровнем моря и на столь быстрых кортах, – цитирует официальный сайт ATP Зверева. – У меня был лишь один день на подготовку. Учитывая это, думаю, я сыграл хорошо. Мне пришлось внести некоторые коррективы в первом сете. Но когда я набрал ход во второй партии, все встало на свои места.

В третьем круге Зверев встретится с британцем Кайлом Эдмундом.