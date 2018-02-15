19 эйсов помогли Бедене переиграть Рамоса-Виньоласа в Буэнос-Айресе

Испанец Альберт Рамос-Виньолас не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 3:6, 7:5, 6:1 третьего "сеяного" переиграл словенец Альяж Бедене. Бедене выполнил 19 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. В четвертьфинале он встретится с Диего Шварцманном (Аргентина) или Томасом Беллуччи (Бразилия).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Альяж Бедене (Словения) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 3) - 3:6, 7:5, 6:1