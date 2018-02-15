01:12 | Теннис — ATP

19 эйсов помогли Бедене переиграть Рамоса-Виньоласа в Буэнос-Айресе


Испанец Альберт Рамос-Виньолас не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 3:6, 7:5, 6:1 третьего "сеяного" переиграл словенец Альяж Бедене. Бедене выполнил 19 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. В четвертьфинале он встретится с Диего Шварцманном (Аргентина) или Томасом Беллуччи (Бразилия).

Буэнос-Айрес (Аргентина) 

Турнир ATP Argentina Open 

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Альяж Бедене (Словения) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 3) - 3:6, 7:5, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2018/

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