Сергей Колмогоров: "Допуск до полуфиналов только двух пловцов из одной страны справедлив. На Олимпиаде тоже самое"

Бывший главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров прокомментировал инцидент с рекордсменом мира Климентом Колесниковым, который вчера из-за регламента Европейской лиги плавания не был допущен до полуфинала чемпионата Европы на дистанции 200 метров на спине.

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На одной отдельно взятой дистанции в полуфиналах не могут плыть более двух спортсменов от одной страны, а Колесников показал третий результат в квалификации вслед за двумя другими россиянами.

– Нельзя говорить о том правильные ли эти правила или нет, – сказал Колмогоров. – Они установлены Европейской лигой плавания, и утверждены сообществом Европейских плавательных федераций. Но хочу сказать, что на Олимпийских играх тоже более двух человек от страны выступать в финальной части не могут. Разница между чемпионатом Европы, Олимпийскими играми и чемпионатом мира заключается лишь в том, что на Европе четыре человека допускаются до предварительных заплывов и далее отсев, после которого только двух человек от страны допускают до полуфиналов. А на Олимпийских играх же и чемпионатах мира уже к предварительным заплывам допускаются не более двух спортсменов.

Поэтому по-любому на любых крупных соревнованиях в полуфинале и финале команда может быть представлена максимум двумя спортсменами. Отличие, кажется, есть только в легкой атлетике, там от страны допускается большее спортсменов. (Петр ГРИГОРЕНКО)