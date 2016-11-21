Руслан Мурашов: "Готов ответить за инцидент в Нагано"

Призер чемпионата мира Руслан Мурашов, который был задержан полицией в Нагано в нетрезвом виде, сообщил, что не собирается себя выгораживать. Спортсмен призвал к пониманию в этой ситуации. Ранее стало известно, что Мурашов, а также партнер по команде Павел Кулижников в нетрезвом виде были задержаны полицией в прошлую среду перед этапом Кубка мира.

– Я не буду себя выгораживать, готов ответить за каждое свое действие, – цитирует "Р-Спорт" Мурашова. – Не знаю, какие меры в наказание собираются предпринять, но забавно выходит, что за успехи тебя не благодарят, а за неудачу готовы растерзать.

Я читал комментарии людей под немного раздутой как обычно статьей сотрудников СМИ. Среди них есть ненавистники и завистники, которые мечтают втоптать наши имена в грязь, а есть люди понимающие или близкие к спорту, которые следят за происходящим в нашем спорте, следят за нашими удачами и неудачами, знают через какие эмоции и нагрузки приходится проходить.