17:52 7 января | КОНЬКИ

Россиянки - чемпионки Европы в командном спринте!

5

Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в командном спринте. Команду представляли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова.

Отметим, что Шихова чуть более часа назад приняла участие в командной гонке, где завоевала в составе сборной серебро.

Это двенадцатая медаль россиян на домашнем чемпионате Европы, из них четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые.

Коломна

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

Командный спринт

1. РОССИЯ (ГОЛИКОВА, ФАТКУЛИНА, КАЗЕЛИНА, ШИХОВА) - 1.26,71

2. Голландия (Кейперс, де Нелинг, Л. де Йонг) - 1.28,65

3. Норвегия (Рипсруд, Гулбрандсен, Хауген, Йеппссон) - 1.31,88

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

NOVZODUM NAMREBUG

А то, что розовощщщщщёкую допингистку НЕ ПУСТЯТ в "пеньпнёмчихон" НИКТО из визжащих коломенских ура--поцтреотов не хочет вспомнить?????

19:45 7 января

forward988

Когда ещё у нас появится такая мощная команда, как не сейчас?

18:10 7 января

BeeBop

Голландия переехала в Африку?

17:58 7 января

rusfed 2.0

.

17:55 7 января

rusfed 2.0

Статистику исправьте

17:55 7 января