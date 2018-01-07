Россиянки - чемпионки Европы в командном спринте!

Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в командном спринте. Команду представляли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова.
Отметим, что Шихова чуть более часа назад приняла участие в командной гонке, где завоевала в составе сборной серебро.
Это двенадцатая медаль россиян на домашнем чемпионате Европы, из них четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые.
Коломна
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины
Командный спринт
1. РОССИЯ (ГОЛИКОВА, ФАТКУЛИНА, КАЗЕЛИНА, ШИХОВА) - 1.26,71
2. Голландия (Кейперс, де Нелинг, Л. де Йонг) - 1.28,65
3. Норвегия (Рипсруд, Гулбрандсен, Хауген, Йеппссон) - 1.31,88
NOVZODUM NAMREBUG
А то, что розовощщщщщёкую допингистку НЕ ПУСТЯТ в "пеньпнёмчихон" НИКТО из визжащих коломенских ура--поцтреотов не хочет вспомнить?????
19:45 7 января
forward988
Когда ещё у нас появится такая мощная команда, как не сейчас?
18:10 7 января
BeeBop
Голландия переехала в Африку?
17:58 7 января
rusfed 2.0
.
17:55 7 января
rusfed 2.0
Статистику исправьте
17:55 7 января