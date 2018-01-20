Педерсен - победитель забега на 5000 м на этапе Кубка мира в Эрфурте, Румянцев - 4-й

Норвежский конькобежец Лунде Педерсен стал победителем забега на пять тысяч метров на этапе Кубка мира в Эрфурте. Он преодолел дистанцию за 6 минут 14 секунд.

Вторым стал итальянец Никола Тумолеро, третьим - канадец Тед Ян Блемен. Лучшим из россиян стал Александр Румянцев, показавший четвертый результат.

Эрфурт (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Стайерский бег

5 000 м

1. Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.14,66

2. Тумолеро (Италия) - 6.16,11

3. Блемен (Канада) - 6.17,12

4. РУМЯНЦЕВ (Россия) - 6.17,75

5. Беккерт (Германия) - 6.19,53

6. Б. Свингс (Бельгия) - 6.20,31

9. СЕМЕРИКОВ (Россия) - 6.22,25