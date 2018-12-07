Павел Кулижников выиграл на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Польше

Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Польше. Его результат – 1 минута и 9,238 секунд.

Соотечественник Кулижникова Денис Юсков занял пятое место, а Виктор Муштаков и Виктор Лобас – 8-е и 12-е соответственно.

Коньки

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.09,238

2. Кай Фербей (Голландия) – 1.09,921

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.10,076

4. Джои Мантия (США) – 1.10,501

5. Денис Юсков (Россия) – 1.10,509

6. Нико Иле (Германия) – 1.10,719

8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,947

12. Виктор Лобас (Россия) – 1.11,263

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