Павел Кулижников выиграл на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Польше

Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Польше. Его результат – 1 минута и 9,238 секунд.
Соотечественник Кулижникова Денис Юсков занял пятое место, а Виктор Муштаков и Виктор Лобас – 8-е и 12-е соответственно.
Коньки
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.09,238
2. Кай Фербей (Голландия) – 1.09,921
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.10,076
4. Джои Мантия (США) – 1.10,501
5. Денис Юсков (Россия) – 1.10,509
6. Нико Иле (Германия) – 1.10,719
8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,947
12. Виктор Лобас (Россия) – 1.11,263
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