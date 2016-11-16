Павел Кулижников: "Пока я не набегал нужного количества дистанций для лучшей формы"

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников отметил, что пока не набегал нужного объема дистанций для того, чтобы набрать оптимальную форму. Россиянин на первом этапе Кубка мира в китайском Харбине выиграл одну из дистанций 500 м, стал вторым на первой "пятисотке" и на дистанции 1000 м - третьим.

- В принципе, все нормально, я считаю. Просто пока я не набегал нужного количества дистанций для того, чтобы набрать свою лучшую форму, - цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. - То, что в один день бегал и 500, и 1000 метров, такое и раньше бывало. В принципе, мы к такому привыкли - в спринтерском многоборье так и бегаем. Так что все идет по плану. В Харбине лед был не самый быстрый, но и к этому можно привыкнуть. Другое дело, что заливки после женских забегов не было, еще там своеобразные повороты. Сейчас уже посмотрели лед в Нагано. Там в этом плане все привычнее, и лед получше.