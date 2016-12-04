16:24 | КОНЬКИ

Мурашов выиграл 500-метровку в Астане, Кулижников - второй

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Россиянин Руслан Мурашов занял первое место во 2-м забеге на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Астане. Второе место занял Павел Кулижников, третьим стал поляк Артур Вас.

Во вчерашнем забеге Мурашов и Кулижников заняли второе и третье места. Россияне также лидируют в зачете Кубка мира на этой дистанции.

Астана (Казахстан)

Кубок мира

Мужчины

500 м

2-й забег

1. МУРАШОВ (Россия) - 34,52

2. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34,59

3. Вас (Польша) - 34,68

4. Нтаб (Голландия) - 34,74

5. Хасегава (Япония) - 34,78

5. Ким Тэ Юн (Корея) - 34,78

19. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,35

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/

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