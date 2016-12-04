Мурашов выиграл 500-метровку в Астане, Кулижников - второй

Россиянин Руслан Мурашов занял первое место во 2-м забеге на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Астане. Второе место занял Павел Кулижников, третьим стал поляк Артур Вас.

Во вчерашнем забеге Мурашов и Кулижников заняли второе и третье места. Россияне также лидируют в зачете Кубка мира на этой дистанции.

Астана (Казахстан)

Кубок мира

Мужчины

500 м

2-й забег

1. МУРАШОВ (Россия) - 34,52

2. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34,59

3. Вас (Польша) - 34,68

4. Нтаб (Голландия) - 34,74

5. Хасегава (Япония) - 34,78

5. Ким Тэ Юн (Корея) - 34,78

19. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,35