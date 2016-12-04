Мурашов выиграл 500-метровку в Астане, Кулижников - второй

Россиянин Руслан Мурашов занял первое место во 2-м забеге на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Астане. Второе место занял Павел Кулижников, третьим стал поляк Артур Вас.
Во вчерашнем забеге Мурашов и Кулижников заняли второе и третье места. Россияне также лидируют в зачете Кубка мира на этой дистанции.
Астана (Казахстан)
Кубок мира
Мужчины
500 м
2-й забег
1. МУРАШОВ (Россия) - 34,52
2. КУЛИЖНИКОВ (Россия) - 34,59
3. Вас (Польша) - 34,68
4. Нтаб (Голландия) - 34,74
5. Хасегава (Япония) - 34,78
5. Ким Тэ Юн (Корея) - 34,78
19. КУЗНЕЦОВ (Россия) - 35,35