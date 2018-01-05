Екатерина Шихова: "Пока я еще не на пике формы"

Россиянка Екатерина Шихова в интервью "СЭ" отметила, что ее не удивила победа голландки Лотта ван Бек на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров. Спортсменка также добавила, что находится еще не на пике формы.

– Результат голландки, ставшей первой, удивил?

– Нет, она и национальном отборе пробежала так же.

– Давайте проясним: серебро для вас здесь – это круто?

– Хотелось золота. Но если адекватно смотреть на вещи, Лотта ван Бек сегодня была намного сильнее.

– Вы сейчас на пике формы?

– Еще нет. Готовность пока не на 100 процентов. Не отошла до конца от нагрузок, перелетов. И для этого состояния сегодняшний результат – вполне неплохой.

– Командную гонку бежите?

– Скорее всего. Но точного решения пока нет. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что Шихова заняла второе место на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров, показав результат 1 минута 56,57 секунды. Победительницей стала голландка Лотта ван Бек (1.55,52), третьей – другая представительница Голландии Маррит Ленстра (1.56,58).