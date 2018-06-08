Алексей Кравцов: "Изначально поддерживали идею с одним чемпионатом мира в сезоне"

Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов рассказал, что российская сторона изначально поддерживала идею с проведением одного чемпионата мира по скоростному бегу на коньках в сезоне. За эту идею проголосовал конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит 4-8 июня в Севилье. Впервые один чемпионат мира проведут в сезоне-2020/21, в котором турнир пройдет в 2021 году.

- Изначально, когда только возник этот вопрос, высказывался положительно на этот счет, и мы со своей стороны полностью поддерживаем эту идею, чтобы вместо трех чемпионатов мира в сезоне был один, - цитирует Кравцова "РИА Новости".

- Сейчас еще важно понять, в каком он будет формате, будет ли он объединенным - и отдельные дистанции, и многоборье. В любом случае мы должны быть готовы к любым условиям и формату, который будет предложен", - отметил трехкратный чемпион мира Денис Юсков.