Уайлд планирует сдать ЕГЭ

Сноубордист Вик Уайлд рассказал, что в будущем может сдать ЕГЭ по русскому языку. Он отметил, что достиг большого прогресса в понимании местной речи.

Напомним, 31-летний американец получил российское гражданство по окончании сезона-2010/11 после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной.

– Я достаточно много стараюсь заниматься русским языком и уже многое понимаю, когда слышу русскую речь, – цитирует ТАСС Уайлда. – Сейчас, пока идет процесс восстановления от травмы колена, я временно приостановил занятия, но по возможности стараюсь общаться по-русски. Не знаю когда, но, возможно, в будущем я и попробую сдать ЕГЭ по русскому языку.

На Олимпиаде в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали – в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе. На Играх в Пхенчхане сноубордист остался без наград.