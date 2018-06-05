Денис Тихомиров: "Надеюсь, что Олюнину соберут ногу в Германии"

Российский сноубордист, серебряный призер Игр-2014 в Сочи Николай Олюнин перенесет повторную операцию в Германии.

– К сожалению, после первой операции нога у Коли срослась неправильно, – рассказал "СЭ" президент Федерации сноуборда Денис Тихомиров. – Травма у него была очень сложная, как он сам сказал, это как будто ногу разорвало гранатой. Очень много осколков, и операцию нужно было делать срочно, в тех условиях, которые там были. Надеюсь, со второй попытки, в Германии, ногу соберут. Колю сейчас поддерживает Олимпийский комитет России и родная федерация.

Олюнин получил тяжелейшую травму в полуфинале олимпийских соревнований по борд-кроссу в Пхенчхане, сломав после падения на трассе ногу в трех местах. (Наталья МАРЬЯНЧИК)