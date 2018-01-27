Банк и Вольтье – победители этапа Кубка мира в Банско в борд-кроссе

Французская сноубордистка Шарлотта Банк стала победительницей этапа Кубка мира в Банско в борд-кроссе. В соревновании среди мужчин выиграл ее соотечественник Пьер Вольтье.

Банско (Болгария)

Кубок мира

Женщины

Борд-кросс

1. Банк (Франция)

2. Мойоли (Италия)

3. Моэнн-Локко (Франция)

4. Трапеш (Франция)

5. Бергерманн (Канада)

6. Джакобеллис (США)

12. ВАСИЛЬЦОВА (Россия)

Мужчины

1. Вольтье (Франция)

2. Робанске (Канада)

3. А. Хеммерле (Австрия)

4. Брошю (Канада)

5. Паллин (Австралия)

6. Эгибар (Испания)

Календарь Кубка мира – здесь