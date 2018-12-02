Йохауг выиграла гонку преследования в Лиллехаммере, Непряева - восьмая

В лыжной гонке преследования на 10 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 29 минут и 35,5 секунды.

Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей – норвежка Ингвильд Остберг. Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева - восьмое место.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 29.35,5

2. Эбба Андерссон (Швеция) - отставание 16,8

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 17,9

4. Шарлотта Калла (Швеция) - 23,1

5. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1.04,2

6. Стина Нильссон (Швеция) - 1.35,4

8. Наталья Непряева (Россия) - 2.05,3

11. Юлия Белорукова (Россия) - 2.37,3

21. Мария Истомина (Россия) - 4.00,5

26. Лидия Дуркина (Россия) - 4.17,9

27. Анна Жеребятьева (Россия) - 4.33,8

39. Елена Соболева (Россия) - 5.37,6

44. Наталья Матвеева (Россия) - 6.20,9

46. Татьяна Алешина (Россия) - 6.42,8

51. Евгения Шаповалова (Россия) - 8.07,1