Йоханес Клебо: "Устюгов и Большунов сильнее меня"

21-летний норвежец Йоханнес Клебо, выигравший три золота Пхенчхана и ставший самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок, в интервью "СЭ" высоко оценил уровень россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.



– Что скажете про Сергея Устюгова и Александра Большунова. В чем их сильные стороны?

– Они оба универсалы, очень сильны как в спринтерских забегах, так и в дистанционных гонках. Я думаю, они оба сильнее меня. Мне еще нужно много работать, чтобы улучшить свое мастерство.

– Вы были когда-нибудь в России?

– Нет, в России никогда не был, но хотел бы. Может быть, потренировался бы вместе со своими коллегами. Очевидно, я приеду, если Россия получит этап Кубка мира или чемпионат мира.

– Как вы относитесь к тому, что происходит с российским спортом? Считаете, что большинство российских атлетов использовали допинг?

– Я надеюсь и верю, что все мои соперники абсолютно чисты. (Андрей ШИТИХИН)

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