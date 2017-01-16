Виталий Мутко: "Ситуация с Легковым - попытка очернить сборную России"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что допинговая история с российским лыжником Александром Легковым является очередной попыткой очернить российскую сборную. Россиянин был временно дисквалифицирован Международной федерацией лыжного спорта (FIS) на основании доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
– По Легкову нужно просто дожидаться результатов и решений, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Что о нем говорить – весь мир его знает. Он пять лет был лидером мировых лыж, да и после никуда не делся. Допинговая история его – она на ладони. Эта ситуация еще раз говорит нам о том, что есть попытка комплексно очернить всю сборную и показать систему. А допинг требует индивидуального рассмотрения каждого дела. Подождем вердикта.
fedor pavlovitsh
Что ждать???!!! Дождались незаконного отстранения чистых спортсменов Легкова, Петухова и других на основании непонятных документов, полагаю, заранее сфабрикованных Радченко, ранее вступившего в сговор с Маклареном, с целью дискредитации российского спорта. Где наше реагирование на этот беспредел????!!!! Кто способен дать щелчок по носу Радченко и Макларену. Кто будет платить тому же Легкову, Петухову и другим за подготовку и не участие в международных соревнованиях, которые они могли выиграть, а если нет, тол уж точно быть в призерах???!!!
12:39