Виталий Мутко: "Ситуация с Легковым - попытка очернить сборную России"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что допинговая история с российским лыжником Александром Легковым является очередной попыткой очернить российскую сборную. Россиянин был временно дисквалифицирован Международной федерацией лыжного спорта (FIS) на основании доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

– По Легкову нужно просто дожидаться результатов и решений, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Что о нем говорить – весь мир его знает. Он пять лет был лидером мировых лыж, да и после никуда не делся. Допинговая история его – она на ладони. Эта ситуация еще раз говорит нам о том, что есть попытка комплексно очернить всю сборную и показать систему. А допинг требует индивидуального рассмотрения каждого дела. Подождем вердикта.