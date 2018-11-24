"В финале уже ни о чем не волновался". Большунов - о победе над Клебо

Российский лыжник Александр Большунов после победы в спринте на этапе Кубка мира в Куусамо сказал, что даже не думал о возможном выигрыше. На финише россиянин обыграл трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.

- Почему Клебо в конце сбросил скорость? Это вам его лучше спросить, - сказал Большунов. - Он, видимо, не ожидал, что я так близко буду, не в его стиле проигрывать с маленьким отрывом. Перед началом дня я волновался, но постепенно, после квалификации, появилась уверенность. И отлично катили лыжи, так что в финале беспокоиться уже было не о чем. (Ярослав Пелехов)