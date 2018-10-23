Устюгов доставлен в больницу после падения на тренировке

Российский лыжник Сергей Устюгов доставлен в больницу в Валь Сеналесе после падения с лыжероллеров на тренировке, информирует NRK. Об этом сообщил тренер сборной России Маркус Крамер. По словам специалиста, спортсмен повредил палец на руке.

Напомним, что первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Руке (Финляндия) 24-25 ноября. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

Устюгов является двукратным чемпионом мира и победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Спортсмен не получил допуск на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.