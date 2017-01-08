Сергей Устюгов - победитель "Тур де Ски"!

Россиянин Сергей Устюгов стал победителем "Тур де Ски"-2017.

В воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках престижной многодневки состоялась гонка на 9 км свободным стилем. Лидер общего зачета Устюгов начал ее в 1.12 от ближайшего преследователя, норвежца Мартина Сундбю, и практически сохранил отрыв – отставание соперника на финише составило 1.02,9. Тройку замкнул швейцарец Дарио Колонья.

Единственным россиянином, кто выигрывал "Тур де Ски" ранее, был Александр Легков. Олимпийский чемпион Сочи-2014 победил в многодневке в 2013 году.

В рамках "Тура"-2017 24-летний Устюгов выиграл шесть из семи гонок многодневки, что является абсолютным рекордом. До сегодняшнего дня россиянин становился первым на пяти этапах со старта: в швейцарском Валь Мюстаире в спринте свободным стилем 31 декабря и масс-старте "классикой" 1 января, в немецком Оберстдорфе в скиатлоне 3 января и в гонке преследования свободным стилем 4 января, а также в итальянском Тоблахе в индивидуальной гонке свободным стилем 6 января. Лишь накануне лидер уступил, став вторым в масс-старте в 2,2 секунды от финишировавшего первым Сундбю.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Финал, 9 км (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) – 30.27,7

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 1.02,9

3. Дар. Колонья (Швейцария) – 1.19,1

4. Манифика (Франция) – 1.26,9

5. Хейккинен (Финляндия) – 1.31,3

6. Хельнер (Швеция) – 2.05,8