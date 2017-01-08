18:00 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов - победитель "Тур де Ски"!

Сергей УСТЮГОВ впервые выиграл "Тур де Ски". Фото AFP
Сергей УСТЮГОВ впервые выиграл "Тур де Ски". Фото AFP
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Россиянин Сергей Устюгов стал победителем "Тур де Ски"-2017.

В воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках престижной многодневки состоялась гонка на 9 км свободным стилем. Лидер общего зачета Устюгов начал ее в 1.12 от ближайшего преследователя, норвежца Мартина Сундбю, и практически сохранил отрыв – отставание соперника на финише составило 1.02,9. Тройку замкнул швейцарец Дарио Колонья.

Единственным россиянином, кто выигрывал "Тур де Ски" ранее, был Александр Легков. Олимпийский чемпион Сочи-2014 победил в многодневке в 2013 году.

В рамках "Тура"-2017 24-летний Устюгов выиграл шесть из семи гонок многодневки, что является абсолютным рекордом. До сегодняшнего дня россиянин становился первым на пяти этапах со старта: в швейцарском Валь Мюстаире в спринте свободным стилем 31 декабря и масс-старте "классикой" 1 января, в немецком Оберстдорфе в скиатлоне 3 января и в гонке преследования свободным стилем 4 января, а также в итальянском Тоблахе в индивидуальной гонке свободным стилем 6 января. Лишь накануне лидер уступил, став вторым в масс-старте в 2,2 секунды от финишировавшего первым Сундбю.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Финал, 9 км (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) – 30.27,7

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 1.02,9

3. Дар. Колонья (Швейцария) – 1.19,1

4. Манифика (Франция) – 1.26,9

5. Хейккинен (Финляндия) – 1.31,3

6. Хельнер (Швеция) – 2.05,8

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (52)
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RW.irk

PELMEN GUBASTIY-----Дауненок, иди гугли сколько этапов кубка мира было в рамках одной многодневки.

18:33

miron4488

Красавчик просто!!!!! Так и надо отстаивать честь страны!!!!!!

18:33

☭ Россия для русских!

Женек10 ============================================================================================================= ??? Эту гонку по времени он не выиграл. 5 гонок первых подряд и 7 на подиуме а как по твоему считается победа в гонке преследования?? ============================================================================================================= Ну это гонка преследования в общем зачете. Я так понимаю, по чистому времени считается. Потому что иначе бред - кто-то на 2 минуты позже стартует, кто-то на 3.

18:32

Саня из Новосибирска

PELMEN GUBASTIY - ну в биатлоне многодневок нет. Бобслей вообще не может предоставить такой формат, сами понимаете. А вот в тех же самых коньках проводят Чемпионат мира по многоборью - состоит из 4 гонок и победа в нём даже более престижна, чем выигрыш Чемпионата Мира на одной отдельной дистанции.

18:32

Фомальчуган

Сталинград мы выиграли - Сундбю пленён!

18:32

кубань чемпион

PELMEN GUBASTIY ____________________ Тебе пора на вокзал...на зароботки, твой рот уже так пропиарен, что очередь стоит из дошираковладельцев.

18:31

Kairat Alimovich

Сегодня Сергей Устюгов вошел в число величайших лыжников прошлого и настоящего! Настоящий русский воин и герой! Пример для подрастающего поколения и молодежи!

18:30

Вася Палыч

>>>PELMEN GUBASTIY НУ, сейчас начнутся праздничные вопли о выигрыше ВСЕГО ЛИШЬ одного из МНОГИХ этапов лыжного кубка Последние 8 этапов КМ 7 побед и 1 второе место. Причем тут всего лишь ОДИН?

18:30

Фомальчуган

Сталинград имени Устюгова! Мы переломили эту Войну!!!

18:27

PELMEN GUBASTIY

ЭЙ, грязозакидатели им. МЕНЯ !!!! Да можете ЗАВТРА устроить ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫХОДНОЙ и впредь назвать 8-е января -- ДНЁМ Утюга.... Отдельное АЛАВЕРДЫ RW.irk ----- ПИНГВИНЧИК, а в биатлоне/коньках/бобслее "ЧЁ" проводят ???? ОДНОЧАСОВКИ??????

18:27

vitvk

Жесть!!!Устюгов , спасибо!!!

18:27

Фомальчуган

Чем? Вентолином? Фа! Мы победили!!!

18:26

Женек10

&#9773; Россия для русских! grad45 6 золотых гонок из 7 + 2 место - ЭТО ФАНТАСТИКА!!! ============================================================================================================= ??? Эту гонку по времени он не выиграл. 5 гонок первых подряд и 7 на подиуме а как по твоему считается победа в гонке преследования??

18:25

Helicopter

Ну и горка !!! Слов нет круто!

18:25

Хрю-хрю

А где ЧМОка, который скулил, что всё-равно Сундбю в итоге выиграет тур?

18:24

b@silio

Сергей, брависсимо!!! Заткнуть рты всем астматикам

18:24

☭ Россия для русских!

Пришел Устюгов бить нортугов))

18:23

кубань чемпион

tryam позор....иметь минуту преимущества и не нашел секунд 10 на то чтобы взять флаг 18:19 ______________________________ Позор это быть таким унылым дерьмом как ты. Ты на восьмой этаж без лифта только на хребте своей Алёны поднимаешся, а она еще и на трасе работает.

18:22

Союз Аполлонович

Сереге огромное спасибо!!! Просто лучший!!!

18:21

CanagliaVova

Гопники диванные остались недовольны :-D

18:21

Саня из Новосибирска

PELMEN GUBASTIY, на самом деле в лыжном Кубке Мира выделяются два соревнования особо - это Тур де Ски(лыжный Тур де Франс, а ты скажи велосипедистам, что это просто соревнование) и Холменколленский марафон. Спроси у любого скандинава, они разбираются в лыжном спорте как никто другие. В биатлоне нет такой гонки, которую ты сможешь назвать как минимум одной из двух главных в сезоне.

18:19

tryam

позор....иметь минуту преимущества и не нашел секунд 10 на то чтобы взять флаг

18:19

RW.irk

PELMEN GUBASTIY НУ, сейчас начнутся праздничные вопли о выигрыше ВСЕГО ЛИШЬ одного из МНОГИХ этапов лыжного кубка Мира. =============Бакланчик)) это не этап, это многодневка!

18:19

CanagliaVova

Русский, ну ты тугой :-D

18:18

Фомальчуган

Царь в смазке!!!

18:17

SSNA7

Серёга - мужик!

18:17

кубань чемпион

PELMEN GUBASTIY ____________________ Хорош уже свой рот рекламировать, не ужели объявы в туалетах Киева не рабатают? Голодно, холодно? Скоро будет перемога или зрада)))

18:17

Andre_Saratov

Жаль футболисты не смотрят Тур де Ски. Как люди выкладываются!

18:17

☭ Россия для русских!

grad45 6 золотых гонок из 7 + 2 место - ЭТО ФАНТАСТИКА!!! ============================================================================================================= ??? Эту гонку по времени он не выиграл. 5 гонок первых подряд и 7 на подиуме

18:16

SSNA7

PELMEN GUBASTIY_____Вы наивно думаете, что в других странах происходит как-то иначе, и на ту же Кукалову журналисты меньше адреналина выплёскивают?

18:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ