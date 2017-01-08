Сергей Устюгов - победитель "Тур де Ски"!

Россиянин Сергей Устюгов стал победителем "Тур де Ски"-2017.
В воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках престижной многодневки состоялась гонка на 9 км свободным стилем. Лидер общего зачета Устюгов начал ее в 1.12 от ближайшего преследователя, норвежца Мартина Сундбю, и практически сохранил отрыв – отставание соперника на финише составило 1.02,9. Тройку замкнул швейцарец Дарио Колонья.
Единственным россиянином, кто выигрывал "Тур де Ски" ранее, был Александр Легков. Олимпийский чемпион Сочи-2014 победил в многодневке в 2013 году.
В рамках "Тура"-2017 24-летний Устюгов выиграл шесть из семи гонок многодневки, что является абсолютным рекордом. До сегодняшнего дня россиянин становился первым на пяти этапах со старта: в швейцарском Валь Мюстаире в спринте свободным стилем 31 декабря и масс-старте "классикой" 1 января, в немецком Оберстдорфе в скиатлоне 3 января и в гонке преследования свободным стилем 4 января, а также в итальянском Тоблахе в индивидуальной гонке свободным стилем 6 января. Лишь накануне лидер уступил, став вторым в масс-старте в 2,2 секунды от финишировавшего первым Сундбю.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Финал, 9 км (С)
1. УСТЮГОВ (Россия) – 30.27,7
2. Сундбю (Норвегия) – отставание 1.02,9
3. Дар. Колонья (Швейцария) – 1.19,1
4. Манифика (Франция) – 1.26,9
5. Хейккинен (Финляндия) – 1.31,3
6. Хельнер (Швеция) – 2.05,8
RW.irk
PELMEN GUBASTIY-----Дауненок, иди гугли сколько этапов кубка мира было в рамках одной многодневки.
18:33
miron4488
Красавчик просто!!!!! Так и надо отстаивать честь страны!!!!!!
18:33
☭ Россия для русских!
Женек10 ============================================================================================================= ??? Эту гонку по времени он не выиграл. 5 гонок первых подряд и 7 на подиуме а как по твоему считается победа в гонке преследования?? ============================================================================================================= Ну это гонка преследования в общем зачете. Я так понимаю, по чистому времени считается. Потому что иначе бред - кто-то на 2 минуты позже стартует, кто-то на 3.
18:32
Саня из Новосибирска
PELMEN GUBASTIY - ну в биатлоне многодневок нет. Бобслей вообще не может предоставить такой формат, сами понимаете. А вот в тех же самых коньках проводят Чемпионат мира по многоборью - состоит из 4 гонок и победа в нём даже более престижна, чем выигрыш Чемпионата Мира на одной отдельной дистанции.
18:32
Фомальчуган
Сталинград мы выиграли - Сундбю пленён!
18:32
кубань чемпион
PELMEN GUBASTIY ____________________ Тебе пора на вокзал...на зароботки, твой рот уже так пропиарен, что очередь стоит из дошираковладельцев.
18:31
Kairat Alimovich
Сегодня Сергей Устюгов вошел в число величайших лыжников прошлого и настоящего! Настоящий русский воин и герой! Пример для подрастающего поколения и молодежи!
18:30
Вася Палыч
>>>PELMEN GUBASTIY НУ, сейчас начнутся праздничные вопли о выигрыше ВСЕГО ЛИШЬ одного из МНОГИХ этапов лыжного кубка Последние 8 этапов КМ 7 побед и 1 второе место. Причем тут всего лишь ОДИН?
18:30
Фомальчуган
Сталинград имени Устюгова! Мы переломили эту Войну!!!
18:27
PELMEN GUBASTIY
ЭЙ, грязозакидатели им. МЕНЯ !!!! Да можете ЗАВТРА устроить ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫХОДНОЙ и впредь назвать 8-е января -- ДНЁМ Утюга.... Отдельное АЛАВЕРДЫ RW.irk ----- ПИНГВИНЧИК, а в биатлоне/коньках/бобслее "ЧЁ" проводят ???? ОДНОЧАСОВКИ??????
18:27
vitvk
Жесть!!!Устюгов , спасибо!!!
18:27
Фомальчуган
Чем? Вентолином? Фа! Мы победили!!!
18:26
Женек10
☭ Россия для русских! grad45 6 золотых гонок из 7 + 2 место - ЭТО ФАНТАСТИКА!!! ============================================================================================================= ??? Эту гонку по времени он не выиграл. 5 гонок первых подряд и 7 на подиуме а как по твоему считается победа в гонке преследования??
18:25
Helicopter
Ну и горка !!! Слов нет круто!
18:25
Хрю-хрю
А где ЧМОка, который скулил, что всё-равно Сундбю в итоге выиграет тур?
18:24
b@silio
Сергей, брависсимо!!! Заткнуть рты всем астматикам
18:24
☭ Россия для русских!
Пришел Устюгов бить нортугов))
18:23
кубань чемпион
tryam позор....иметь минуту преимущества и не нашел секунд 10 на то чтобы взять флаг 18:19 ______________________________ Позор это быть таким унылым дерьмом как ты. Ты на восьмой этаж без лифта только на хребте своей Алёны поднимаешся, а она еще и на трасе работает.
18:22
Союз Аполлонович
Сереге огромное спасибо!!! Просто лучший!!!
18:21
CanagliaVova
Гопники диванные остались недовольны :-D
18:21
Саня из Новосибирска
PELMEN GUBASTIY, на самом деле в лыжном Кубке Мира выделяются два соревнования особо - это Тур де Ски(лыжный Тур де Франс, а ты скажи велосипедистам, что это просто соревнование) и Холменколленский марафон. Спроси у любого скандинава, они разбираются в лыжном спорте как никто другие. В биатлоне нет такой гонки, которую ты сможешь назвать как минимум одной из двух главных в сезоне.
18:19
tryam
позор....иметь минуту преимущества и не нашел секунд 10 на то чтобы взять флаг
18:19
RW.irk
PELMEN GUBASTIY НУ, сейчас начнутся праздничные вопли о выигрыше ВСЕГО ЛИШЬ одного из МНОГИХ этапов лыжного кубка Мира. =============Бакланчик)) это не этап, это многодневка!
18:19
CanagliaVova
Русский, ну ты тугой :-D
18:18
Фомальчуган
Царь в смазке!!!
18:17
SSNA7
Серёга - мужик!
18:17
кубань чемпион
PELMEN GUBASTIY ____________________ Хорош уже свой рот рекламировать, не ужели объявы в туалетах Киева не рабатают? Голодно, холодно? Скоро будет перемога или зрада)))
18:17
Andre_Saratov
Жаль футболисты не смотрят Тур де Ски. Как люди выкладываются!
18:17
☭ Россия для русских!
grad45 6 золотых гонок из 7 + 2 место - ЭТО ФАНТАСТИКА!!! ============================================================================================================= ??? Эту гонку по времени он не выиграл. 5 гонок первых подряд и 7 на подиуме
18:16
SSNA7
PELMEN GUBASTIY_____Вы наивно думаете, что в других странах происходит как-то иначе, и на ту же Кукалову журналисты меньше адреналина выплёскивают?
18:16