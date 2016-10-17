Рето Бургермайстер: "Некоторые спортсмены не выкладывались на 100 процентов"

Тренер Рето Бургермайстер, расторгнувший контракт с Федерацией лыжных гонок России, выразил разочарование в связи с принятым решением о прекращении сотрудничества с российской командой. Напомним, что российская сторона расторгла соглашения с Бургермайстером и Изабель Кнауте, которые прекратили работать с группой наших ведущих лыжников, включая призеров многодневки "Тур де Ски" Сергея Устюгова и Евгения Белова. Спортсмены перешли к немецкому специалисту Маркусу Крамеру.

– Я очень разочарован тем, что мы не сможем продолжить нашу работу, – цитирует собственная пресс-служба Бургермайстера. – Ближе к концу лета мы заметили, что некоторые спортсмены больше не готовы идти с нами вместе на сто процентов. Мы обсуждали мою философию тренировок, говорили им, что они должны работать интенсивнее. Тот, кто работает спустя рукава не добьется значимых успехов в своей карьере.

Мне нужно некоторое время для отдыха, после чего я буду рад вновь приступить к работе. Окончание одной главы в карьере означает старт новой.