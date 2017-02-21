Решение по Легкову и Белову может быть принято до завтрашнего утра

Решение по делам российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне должно быть принято сегодня вечером или завтра утром, сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

– Вчера до 16.00 международная федерация должна была прислать в CAS свою позицию, – заявил Вишеманн. – После этого нам остается только ждать вынесения решения. Я надеюсь, мы получим его сегодня вечером или, по крайней мере, завтра утром.

– Легков и Белов сохраняют возможность выступить на чемпионате мира?

– Тут надо различать теоретические и практические шансы. Теоретически в случае благоприятного для нас исхода ребята имеют возможность выступить на чемпионате мира. Они были в расширенном составе команды, а заявка непосредственно на гонку подается за день до старта. Но практически, мне сложно судить об их физическом состоянии. Знаю, они продолжают тренироваться, но не в составе сборной команды. А это, конечно, очень тяжело – готовиться в таких условиях. В каких кондициях они будут находиться и какое решение примут по поводу чемпионата мира – посмотрим. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России - помимо Легкова и Белова это Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова - временно отстранены FIS от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Легков и Белов подали апелляцию на решение FIS, но она была отклонена, после чего спортсмены обратились в CAS.

Вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте была обнародована в начале декабря. После ее публикации ряд спортсменов были временно отстранены от соревнований, в отношении других были открыты расследования - МОК ведет дело о 28 россиянах с Олимпиады в Сочи.