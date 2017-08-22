Николай Дурманов: "Йохауг должна была автоматически получить дисквалификацию на 24 месяца"

Экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов отметил, что олимпийская чемпионка 2010 года норвежка Тереза Йохауг должна была автоматически получить двухлетнюю дисквалификацию за положительную допинг-пробу на клостебол. Напомним, что семикратную чемпионку мира изначально дисквалифицировали на 13 месяцев, затем срок увеличили до 18 месяцев, из-за чего она пропустит Олимпиаду-2018.

– Нехорошо, что называется, прыгать на костях и радоваться чужим проблемам, хотя, надо сказать, поделом, – цитирует "Р-Спорт" Дурманова. – Потому что, на самом деле, не 13, не 18, а 24 месяца должны были быть автоматом вменены за такое дело. Да, это наказание уже ближе к международным стандартам, и понятно, почему его ужесточили: иначе в следующий раз кто угодно будет говорить, что "у меня в помаде", "у меня в мясе", "у меня в молоке", "а я случайно прикоснулся руками к ручке в общественном транспорте.

Все лаборатории будут заниматься тем, что проверять эти безумные версии. Самое время вспомнить основополагающий принцип антидопингового контроля: спортсмен в ответе за все, что оказалось в его организме – нечаянно ли, нарочно ли.