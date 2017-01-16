Наталья Матвеева: "Если бы Фалла сделала шпагат, могла бы и догнать"

Российская лыжница Наталья Матвеева, которая стала победительницей в спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе, подчеркнула, что ей очень помог тренер сборной Маркус Крамер. Специалист подробно объяснил ей тактику.

– Начнем разговор с вашей личной победы в Тоблахе. Интересно, что с главной соперницей, олимпийской чемпионкой из Норвегии Майкен Касперсен Фалла вы бежали в одних забегах, начиная с четвертьфинала, - вопрос Матвеевой.

– Так получилось, исходя из результатов пролога. В четвертьфинале я решила идти своим темпом, и если Фалла выйдет вперед, то держаться за ней. В полуфинале к нам в забег еще попала шведка Фальк, которая в итоге стала третьей. То есть вышла настоящая репетиция финала.

– В этой репетиции вы уже понимали, что потенциально сильнее всех?

– Мне очень помог Маркус Крамер, который грамотно разложил всю тактику. Объяснил, что в финале, начиная со второго подъема надо атаковать, и Фалла, кстати, тоже именно в этот момент начала работать на максимуме. Когда мы после этого подъема поехали на спуск, у меня промелькнула мысль, что второй уже точно буду. А потом подумала: "А вдруг, если Фалла повторит свою ошибку, поборюсь и за победу?" Дело в том, что норвежка в четверть – и в полуфинале слишком рано раскрывалась на заключительном спуске. В этот момент я сзади ее накатывала, хотя потом на финишной прямой Фалла выигрывала. В финале же получилось и на прямой стать первой.

- В концовке вы успели даже сделать победный жест. Даже без фотофиниша поняли, что победили?

– Когда мы с норвежкой поравнялись в середине финишной прямой, думала, что все решит только разножка. Но потом боковым зрением поняла, что уже на целый корпус впереди. Хотя мне и сказали, что зря так бросила в конце – мол, если бы Фалла сделала шпагат, могла бы и догнать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полная версия интервью Натальи Матвеевой