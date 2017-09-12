Мутко рассчитывает, что решение по лыжникам будет принято до начала сезона

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда завершит свою работу до начала зимнего сезона. Таким образом ситуация с отстраненными российскими лыжниками, которым не было предъявлено обвинения, должна разрешиться до старта этапов Кубка мира.

Напомним, временное отстранение лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой было принято из-за упоминания их фамилий в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Ранее во вторник президент МОК Томас Бах призвал как можно скорее принять решение этим спортсменам.

- Конечно, начинается зимний сезон, и нам бы хотелось, чтобы ситуация разрешилась до старта этапов Кубка мира, потому что многие спортсмены и так многое потеряли уже, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Им не предъявляется никаких обвинений. А когда во главу обвинений заложены показания одного человека, это чревато субъективностью.

Позиция России Международному олимпийскому комитету представлена, мы открыты для сотрудничества, мы в принципе своими действиями показываем, что государство поддерживало чистый спорт и будет поддерживать. Но мы также защищали своих спортсменов и будем их защищать, если в их адрес будут выдвигаться необоснованные обвинения.

Спортсмен, который нарушает допинговые правила, должен быть наказан. Это всем понятно. Но не должно быть наказания без вины. Мы рассчитываем, что эта комиссия действительно закончит работу до старта зимнего сезона. Мы давали и готовы давать пояснения, сотрудничать, но параллельно мы перестраиваем антидопинговую систему по лекалам ВАДА. И я еще раз заявляю, что государство никогда не вмешивалось в деятельность этой организации и никогда такого не будет.