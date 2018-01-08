Марит Бьорген: "Догнать Бьорндалена - мечта, а не цель"

Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала в интервью официальному сайту МОК, что хотела бы догнать соотечественника Оле Эйнара Бьорндалена по количеству олимпийских медалей, но не зацикливается на этом. У Бьорндалена – 13 медалей, восемь из которых золотые, а у Бьорген сейчас – 10 наград, шесть из них – высшего достоинства. Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане станут заключительными в карьере 37-летней лыжницы.

"Я осознала, что всего на три медали отстаю от Оле Эйнара, и теперь держу это в уме. Это мотивирует меня. Но это не цель, а мечта. Игры в Пхенчхане будут последними для меня, но и Бьорндален тоже будет там и может завоевать золото", – сказала Бьорген.