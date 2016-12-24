Киккан Рэндалл: "Надеюсь, российские спортсмены поддержат наше письмо МОК и FIS"

Американская лыжница Киккан Рэндалл считает, что в России многие тоже хотят ужесточения борьбы с допингом со стороны МОК и Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее она подписала соответствующее письмо в эти организации вместе с рядом других спортсменов.
– Я надеюсь, что российские спортсмены тоже поддержат это письмо, – цитирует ESPN Рэндалл. – Думаю, что многие из них верят в чистый спорт и хотят этого.
regiment
ну если ужесточать, то тогда норвегии вообще в лыжах и биатлоне не будет
17:40
Птицuk
Думаю наши должны в ответ потребовать запрещения терапевтических исключений. А то странно получается - по подозрения в употреблении можно исключать, а употребляющим официально по каким-то левым справкам - нельзя! Заболел - лечись, сообщай, что ты заболел и лечишься тем-то и тем-то, не можешь вылечиться - выступай на параолимпиаде. Какие вопросы? Мне вот интересно - если бы Писториус выиграл ОИ, а следом за ним - ещё десятки калек потребовали бы разрешить им участвовать и тоже побеждать - это стал бы кто-то смотреть? Чем бы это отличалось от Параолимпиад?
17:28
Пух
А Сестры Уильямс подписались? А Симона Байлз и далее по списку............
16:29
streletc1783
Кикающая рэндал.Чистый спорт и рэндэл - в это я точно не поверю.
16:09
spetrov
Не удивлюсь, если среди подписантов "вдруг" обнаружится целый ряд "астматиков" и людей, ранее доказанно принимавших допинг. Во всяком случае, летом такие не стеснялись выражать свое мнение.
15:24
Beard
spetrov........что,перед Новым годом премию выдали,второе дыхание открылось?
15:21
spetrov
К тому же наказывать тех, кто виновен, вам и сейчас никто не мешает. А в политические игры играть незачем.
15:14
spetrov
Ага, посмотрел в другой новости. "Реакция на доклад очень мягкая, снисходительная". Это на подозрения-то, не на доказательства? Нет. В показухе участвовать не надо. Устроили, понимаешь, судилище в добрых старых традициях охоты на ведьм.
15:11
spetrov
Многие верят и хотят - сомнений нет. Но на данном этапе не получится ли в результате, что русские (и только они) окажутся козлами отпущений. Надо смотреть текст.
15:08