14:36 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Киккан Рэндалл: "Надеюсь, российские спортсмены поддержат наше письмо МОК и FIS"

0
0
0
9

Американская лыжница Киккан Рэндалл считает, что в России многие тоже хотят ужесточения борьбы с допингом со стороны МОК и Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее она подписала соответствующее письмо в эти организации вместе с рядом других спортсменов.

– Я надеюсь, что российские спортсмены тоже поддержат это письмо, – цитирует ESPN Рэндалл. – Думаю, что многие из них верят в чистый спорт и хотят этого.

0
0
0
9
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

regiment

ну если ужесточать, то тогда норвегии вообще в лыжах и биатлоне не будет

17:40

Птицuk

Думаю наши должны в ответ потребовать запрещения терапевтических исключений. А то странно получается - по подозрения в употреблении можно исключать, а употребляющим официально по каким-то левым справкам - нельзя! Заболел - лечись, сообщай, что ты заболел и лечишься тем-то и тем-то, не можешь вылечиться - выступай на параолимпиаде. Какие вопросы? Мне вот интересно - если бы Писториус выиграл ОИ, а следом за ним - ещё десятки калек потребовали бы разрешить им участвовать и тоже побеждать - это стал бы кто-то смотреть? Чем бы это отличалось от Параолимпиад?

17:28

Пух

А Сестры Уильямс подписались? А Симона Байлз и далее по списку............

16:29

streletc1783

Кикающая рэндал.Чистый спорт и рэндэл - в это я точно не поверю.

16:09

spetrov

Не удивлюсь, если среди подписантов "вдруг" обнаружится целый ряд "астматиков" и людей, ранее доказанно принимавших допинг. Во всяком случае, летом такие не стеснялись выражать свое мнение.

15:24

Beard

spetrov........что,перед Новым годом премию выдали,второе дыхание открылось?

15:21

spetrov

К тому же наказывать тех, кто виновен, вам и сейчас никто не мешает. А в политические игры играть незачем.

15:14

spetrov

Ага, посмотрел в другой новости. "Реакция на доклад очень мягкая, снисходительная". Это на подозрения-то, не на доказательства? Нет. В показухе участвовать не надо. Устроили, понимаешь, судилище в добрых старых традициях охоты на ведьм.

15:11

spetrov

Многие верят и хотят - сомнений нет. Но на данном этапе не получится ли в результате, что русские (и только они) окажутся козлами отпущений. Надо смотреть текст.

15:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ