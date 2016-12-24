Киккан Рэндалл: "Надеюсь, российские спортсмены поддержат наше письмо МОК и FIS"

Американская лыжница Киккан Рэндалл считает, что в России многие тоже хотят ужесточения борьбы с допингом со стороны МОК и Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее она подписала соответствующее письмо в эти организации вместе с рядом других спортсменов.

– Я надеюсь, что российские спортсмены тоже поддержат это письмо, – цитирует ESPN Рэндалл. – Думаю, что многие из них верят в чистый спорт и хотят этого.