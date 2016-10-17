10:47 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Изабель Кнауте: "Очень жаль, что сотрудничество с российской стороной закончилось таким образом"

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Тренер Изабель Кнауте, расторгнувшая контракт с Федерацией лыжных гонок России, выразила разочарование в связи с принятым решением о прекращении сотрудничества с российской командой. Напомним, что российская сторона расторгла соглашения с Кнауте и Рето Бургермайстером, которые прекратили работать с группой наших ведущих лыжников, включая призеров многодневки "Тур де Ски" Сергея Устюгова и Евгения Белова. Спортсмены перешли к немецкому специалисту Маркусу Крамеру.

"Очень жаль, что наше успешное сотрудничество с российской стороной закончилось таким образом", – сказала Кнауте.

Отметим, что Кнауте и Бургермайстер все еще ждут шести положенных месячных окладов, которые, однако, должны быть выплачены в течение ближайшего месяца.

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