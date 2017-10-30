Евгения Шаповалова: "Надеюсь, комиссия Освальда примет правильное решение"

Российская лыжница Евгения Шаповалова выразила надежду, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда примет правильное решение по поводу отстранения российских лыжников.

В декабре она и еще пять россиян - Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Юлия Иванова - были отстранены от соревнования на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, но решение не было принято.

- Хочется, чтобы быстрее все решилось положительно в нашу сторону и скорее начать выступать. Надеюсь, что Освальд примет положительное решение, правильное решение, а там уже как бог даст, - цитирует "Р-Спорт" Шаповалову. - Очень тяжело психологически: ждешь, ждешь, надеешься, что будешь выступать, а в один момент тебя могут просто дисквалифицировать, все оборвется ни за что.

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