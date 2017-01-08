Евгений Белов: "Устюгов не оставил никому даже шанса"

Вице-чемпион "Тур де Ски-2015" Евгений Белов поделился эмоциями от победы своего соотечественника Сергея Устюгова на нынешней многодневке. Также Белов сообщил, что продолжает тренироваться, несмотря на временное отстранение.

– Я невероятно сильно рад за Сергея, – признался Белов. – Он не только победил, а просто не оставил даже шанса никому из претендентов. Просто безоговорочное лидерство в его исполнении! Где-то после четвертой победы Сереги я понял, что его уже никто не догонит. А уж когда отрыв от Мартина Сундбю вырос до полутораминутного, то вообще не осталось никаких сомнений. Хочу отметить, что мне было очень приятно слышать, как он практически после каждого этапа говорил, что выступает еще и за нас (шестерых временно отстраненных спортсменов: Легкова, Вылегжанина, Петухова, Иванову, Шаповалова и самого Белова. – Прим. В.И.). Мы ведь сейчас переживаем очень тяжелый период. Его поддержка и результаты воодушевляли и заставляли продолжать тренироваться и доказывать, что россияне побеждают без допинга.

Я сейчас дома, в Екатеринбурге. Погода у нас не очень хорошая, мороз порядка 25 градусов, поэтому делаю всего по одной тренировке на лыжах в день. Надеюсь, в ближайшее время прояснится ситуация и по нам. Скоро состоится собеседование с FIS (Международной федерацией лыжных гонок. – Прим. В. И.), будем разговаривать по поводу нашего отстранения. Более точной информации по этому вопросу я пока дать не могу. (Владимир ИВАНОВ)