Елена Вяльбе: "В пуле дополнительного допинг-тестирования находятся 47 российских лыжников"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что 47 российских лыжников находятся в пуле дополнительного допинг-тестирования и претендуют на попадание в состав сборной на Олимпиаду-2018. Вчера президиум организации принял решение отправить на доработку критерии отбора лыжников на Игры в Пхенчхан.



– Критерии были без балльной системы, а только по местам. Решили, что надо сделать так, чтобы каждое место имело балл или очки, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Буквально до среды утвердим и объявим, основа-то не поменяется. Мы тоже в рамках, у нас же не 100 человек, а 47 человек на дополнительном тестировании. Его финансирует олимпийский комитет, за что мы очень благодарны.

По большому счету это люди все известные, обычно чудес таких не бывает, чтобы на Олимпиаду пробился кто-то не из основной обоймы. Честно говоря, 47 человек достаточно. 20 из них поедут на Олимпиаду. Всех, кого можно, включили, и молодежь тоже. Безусловно, отстраненные лыжники тоже в этом числе.

Напомним, до конца октября отстраненными от соревнований по решению CAS являются шесть российских лыжников – Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов.