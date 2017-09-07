Елена Вяльбе: "Решение CAS радует ФЛГР, но 31 октября еще не завтра"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ее радует содержание мотивировочной части решения CAS по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, но необходимо дождаться выводов комиссии Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой проб россиян с Игр-2014 в Сочи.

Сегодня адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн озвучил мотивировочную часть майского решения CAS, согласно которому отстранение спортсменов от соревнований продолжается до 31 октября 2017 года и должно быть снято, если не будет предоставлено доказательств вины спортсменов.

– Мы ждем все-таки, что скажет комиссия (Дениса) Освальда, потому что они ищут доказательства, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – Сейчас многие моменты в части решения CAS нас радуют, но это еще не окончательное решение, потому что 31 октября еще не наступило, оно не завтра. До этого времени если FIS или комиссия Освальда найдут какие-то доказательства, то все может поменяться в обратную сторону.

Надежда у нас не пропадала, потому что мы знаем, что ничего не применяли и манипуляциями никакими не занималась. Может быть, комиссия Освальда что-то объявит на сессии МОК.