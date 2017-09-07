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18:22 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Легков и Белов могут выступать после 31 октября. И вот почему


Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн сообщил, что CAS предоставил пояснительное заявление по делу спортсменов.

 
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В пресс-релизе говорится, что после 31 октября (дата окончания временного отстранения) Легков и Белов смогут принимать участие в соревнованиях, а отчет независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена сам по себе не может быть доказательством допингового нарушения отдельного спортсмена. 

В CAS считают возможным, что обнаруженные после завершения дальнейших расследований доказательства могут полностью оправдать спортсменов.

Уже известные доказательства (отчет Макларена и вспомогательные документы), которые изучили в CAS, - недостаточны для определения личной вины. Это означает, что спортсмены должны быть допущены к участию в предстоящем зимнем сезоне и Олимпийских играх-2018, если дальнейшие расследования не приведут к появлению новых фактов и доказательств.

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