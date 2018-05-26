Елена Вяльбе: "Мы, женщины, можем работать 25 часов в сутки"

Переизбранная на пост президента Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что женщины могут работать по 25 часов в сутки. Трехкратная олимпийская чемпионка в течение 8 лет руководит ФЛГР.

– Мы, женщины, можем работать 25 часов в сутки, - цитирует "Лайф" Вяльбе. - А вообще, есть и другие очень успешные федерации, в которых руководят мужчины, например, Федерация фигурного катания или хоккейная. И в той и в другой спортсмены очень успешно выступили на последней Олимпиаде. А президент Федерации фристайла проработал всего четыре года, и в Пхенчхане им удалось впервые в истории завоевать награды в своих дисциплинах. Я говорю про зимние виды спорта, потому что они мне близки. Но нельзя не вспомнить Ирину Винер, которая много лет успешно ведет работу в художественной гимнастике.