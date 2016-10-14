Елена Вяльбе: "FIS не принимала решений об отмене подготовки к соревнованиям в РФ"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе отметила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) на данный момент не принимала никаких решений об отмене международных соревнований на территории России. По словам главы ФЛГР, подготовка к проведению соревнований идет по плану.

– Пока у нас все идет по плану, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – А там они уже, видимо, будут требовать какого-то решения по окончании всех этих непонятных для меня расследований. Там видно будет.

В июле МОК призвал международные федерации по видам спорта приостановить подготовку к проведению соревнований на территории РФ. Это случилось после доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. 14 октября появилась информация о том, что президент FIS Джанфранко Каспер не исключает отмены стартов на территории России по результатам второй части доклада Макларена, публикация которой намечена на конец октября 2016 года.