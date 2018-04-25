Егор Сорин: "Панкратов свое наказание отбыл. Не вижу проблем в совместной работе"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил, что его помощником будет двукратный призер чемпионатов мира Николай Панкратов, дисквалифицированный на два года за нарушение антидопинговых правил. Наказание лыжника закончилось в 2012 году.

– Да, вместе со мной будет работать Николай Панкратов. Он сам изъявил такое желание. Правда, нужно некоторое время подождать, пока будет оформлен его трудовой договор, - сказал Сорин. - Про то, что он был на два года дисквалифицирован, я знаю. Но это было давно, свое наказание он полностью отбыл. Тем более, там была странная ситуация по его наказанию. Я не вправе давать оценки, просто скажу, что свои медали чемпионатов мира он завоевал честно, никаких претензий к нему не было. Не вижу проблем в том, чтобы работать с ним. Уверен, что никто из спортсменов тоже против не будет. У Панкратова много интересных идей.

В группе Егора Сорина будут тренироваться Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина, Полина Некрасова, Анна Нечаевская, Сергей Ардашев, Алексей Виценко, Кирилл Киливнюк, Илья Порошкин. (Андрей ШИТИХИН)