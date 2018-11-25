Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Руке

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка мира в финской Руке с результатом 36.17,8. Накануне россиянин выиграл индивидуальный спринт.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) – 36.17,8

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – отставание 19,5

3. Калле Хальфварссон (Швеция) – 21,2

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 31,1

5. Андрей Ларьков (Россия) – 34,3

6. Максим Вылегжанин (Россия) – 42,2