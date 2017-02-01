Адвокаты Легкова подали апелляцию в CAS на отмену временного отстранения

Адвокат российского олимпийского чемпиона Александра Легкова Кристоф Вишеманн сообщил "СЭ", что россиянин уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на временное отстранение от соревнований. Он добавил, что документы в суд уже отправлены. Ранее антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию олимпийского чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и Евгения Белова.

"Уже в понедельник мы отправили апелляцию в CAS по делу Александра Легкова и запросили провести слушания в ускоренном режиме. Нашей целью по-прежнему остается снятие временного отстранения. Вчера мы получили детальное решение. Апелляция по делу Евгения Белова последует за этим.

Кроме того, в апелляции рассматривается вопрос о том, что ВАДА впервые в 2013 году имела основания заподозрить, что положительные пробы из Московской лаборатории были заявлены отрицательными и что причина этой системы в коррупции. Таким образом, ВАДА рассмотрела вопрос о лишении аккредитации Московской лаборатории. Это стало достоянием общественности с тех пор, как был показан первый документальный фильм Хайо Зеппельта 3 декабря 2014 года, в котором был проинтервьюирован научный директор ВАДА Оливье Рабин.

Однако доктор Григорий Родченков, подозреваемый в коррупции, был назначен ВАДА руководителем сочинской лаборатории на Игры 2014 года. А без этого назначения доктор Родченков не смог бы, согласно его собственным заявлениям, подделать хотя бы одну пробу.

По отношению к конкретному спортсмену не имеет значения, была ли правдива система подмены проб в Сочи, которая описана в докладе Макларена, или нет. По-прежнему не существует ни убедительных доказательств его активного и непосредственного участия, ни хотя бы того, что он мог иметь преимущество.

Получается, что спортсмены стали козлами отпущения, а реальные проблемы находятся где-то в другом месте", – сказал Вишеманн.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. (Елена СОБОЛЬ)