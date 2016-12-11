Климов занял 20-е место на 123-метровом трамплине в Лиллехаммере

Россиянин Евгений Климов занял 20-е место на 123-метровом трамплине на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Денис Корнилов не попал во вторую попытку и финишировал на 32-й позиции.

Выиграл соревнования поляк Камил Стох, вторым стал его соотечественник Мацей Кот, третьим - немец Маркус Айзенбихлер. 17-летний Домен Превц, выигравший вчера 140-метровый трамплин, сегодня показал шестой результат.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

К-123

1. Стох (Польша) - 289,9 (134,0 + 130,5)

2. М. Кот (Польша) - 289,3 (129,5 + 136,0)

3. Айзенбихлер (Германия) - 286,2 (128,5 + 135,0)

4. Танне (Норвегия) - 284,8 (127,5 + 141,0)

5. Стьернен (Норвегия) - 284,0 (132,0 + 132,5)

6. Д. Превц (Словения) - 283,4 (131,5 + 131,5)

6. Феттнер (Австрия) - 283,4 (128,5 + 138,0)

20. КЛИМОВ (Россия) - 262,1 (132,0 + 128,5)

32. КОРНИЛОВ (Россия) - 109,5 (122,5)