Аввакумова стала восьмой на этапе Кубка мира в Японии

Россиянка Ирина Аввакумова показала восьмой результат во втором старте на этапе Кубка мира в Зао. Победительницей стала хозяйка соревнований Юки Ито. Второе место заняла ее соотечественница Сара Таканаси, замкнула тройку норвежка Марен Луннбю.
Днем ранее Аввакумова заняла третье место в Зао. Победу также праздновала Ито.
Зао (Япония)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Ито (Япония) – 227,0 (100,0 + 94,5)
2. Таканаси (Япония) – 226,2 (99,5 + 94,5)
3. Луннбю (Норвегия) – 221,1 (100,0 + 92,0)
4. М. Мальзинер (Италия) – 219,4 (97,0 + 96,0)
5. Альтхаус (Германия) – 213,3 (92,0 + 96,0)
6. Э. Клинец (Словения) – 211,7 (94,5 + 95,5)...
8. АВВАКУМОВА (Россия) – 201,0 (91,5 + 93,0)...
27. БАРАННИКОВА (Россия) – 154,1 (82,0 + 82,0)...
32. КАБЛУКОВА (Россия) – 72,6 (79,0)...
35. ТИХОНОВА (Россия) – 71,1 (77,5)...
38. КУСТОВА (Россия) – 64,9 (79,0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/events/1798_70_1/