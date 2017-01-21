Аввакумова стала восьмой на этапе Кубка мира в Японии

Россиянка Ирина Аввакумова показала восьмой результат во втором старте на этапе Кубка мира в Зао. Победительницей стала хозяйка соревнований Юки Ито. Второе место заняла ее соотечественница Сара Таканаси, замкнула тройку норвежка Марен Луннбю.

Днем ранее Аввакумова заняла третье место в Зао. Победу также праздновала Ито.

Зао (Япония)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Ито (Япония) – 227,0 (100,0 + 94,5)

2. Таканаси (Япония) – 226,2 (99,5 + 94,5)

3. Луннбю (Норвегия) – 221,1 (100,0 + 92,0)

4. М. Мальзинер (Италия) – 219,4 (97,0 + 96,0)

5. Альтхаус (Германия) – 213,3 (92,0 + 96,0)

6. Э. Клинец (Словения) – 211,7 (94,5 + 95,5)...

8. АВВАКУМОВА (Россия) – 201,0 (91,5 + 93,0)...

27. БАРАННИКОВА (Россия) – 154,1 (82,0 + 82,0)...

32. КАБЛУКОВА (Россия) – 72,6 (79,0)...

35. ТИХОНОВА (Россия) – 71,1 (77,5)...

38. КУСТОВА (Россия) – 64,9 (79,0)