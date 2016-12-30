Вилли Шнайдер: "Российские скелетонисты не употребляли запрещенные вещества"

Бывший старший тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер уверен, что российские спортсмены не использовали запрещенные вещества во время подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Сегодня IBSF отстранила четырех российских скелетонистов. Такое решение было принято в связи с расследованием МОК.

– Я очень удивлен информацией об отстранении российских спортсменов, – приводит ТАСС слова Шнайдера. – То, что российские скелетонисты якобы употребляли допинг, новость для меня. Могу сказать, что как у бывшего старшего тренера российских скелетонистов у меня не было никакой информации о применении допинга кем-либо из атлетов как во время подготовки, так и во время проведения Игр в Сочи.