14:31 | СКЕЛЕТОН

Вилли Шнайдер: "Российские скелетонисты не употребляли запрещенные вещества"

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Бывший старший тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер уверен, что российские спортсмены не использовали запрещенные вещества во время подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Сегодня IBSF отстранила четырех российских скелетонистов. Такое решение было принято в связи с расследованием МОК.

– Я очень удивлен информацией об отстранении российских спортсменов, – приводит ТАСС слова Шнайдера. – То, что российские скелетонисты якобы употребляли допинг, новость для меня. Могу сказать, что как у бывшего старшего тренера российских скелетонистов у меня не было никакой информации о применении допинга кем-либо из атлетов как во время подготовки, так и во время проведения Игр в Сочи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3918132

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КОММЕНТАРИИ (3)
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изсибири

А в текущей политической ситуации, это и не важно, принимали они или нет (

15:09

spetrov

Уважаемый Вилли, Чмока и Веселый лучше знают, принимали или нет.

14:52

Долой марионеток-макларенеток

Безмозглость руководства иных федераций зашкаливает. С поздним Обамой, конечно, не сравниться. Но стараются же, черти!

14:41

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