Третьяков проиграл Мартинсу Дукурсу на этапе в Иглсе

Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира в Иглсе. Лучший результат показал Мартинс Дукурс из Латвии. В зачете сезона он лидирует с 1437 очками. Третьяков идет четвертым.
Иглс (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
1. М. Дукурс (Латвия) - 1.43,89 (52,01 + 51,88)
2. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 1.44,47 (52,31 + 52,16)
3. Юн Сун Бин (Корея) - 1.44,57 (52,27 + 52,30)
4. Т. Дукурс (Латвия) - 1.44,97 (52,70 + 52,27)
Юнгк (Германия) - 1.44,97 (52,68 + 52,29)
6. Гротгер (Германия) - 1.45,04 (52,76 + 52,28)
7. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.45,09 (52,68 + 52,41)
16. ВЕСЕЛОВ (Россия) - 1.46,23 (53,08 + 53,15)
streletc1783
Он завоевал серебро!Уже четвёртый в кубке!Не смотря на нацик-отстранение!Так надо писать.Учись С.Э.
21:10 3 февраля