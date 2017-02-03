18:42 3 февраля | СКЕЛЕТОН

Третьяков проиграл Мартинсу Дукурсу на этапе в Иглсе

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Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира в Иглсе. Лучший результат показал Мартинс Дукурс из Латвии. В зачете сезона он лидирует с 1437 очками. Третьяков идет четвертым.

Иглс (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

1. М. Дукурс (Латвия) - 1.43,89 (52,01 + 51,88)

2. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 1.44,47 (52,31 + 52,16)

3. Юн Сун Бин (Корея) - 1.44,57 (52,27 + 52,30)

4. Т. Дукурс (Латвия) - 1.44,97 (52,70 + 52,27)

Юнгк (Германия) - 1.44,97 (52,68 + 52,29)

6. Гротгер (Германия) - 1.45,04 (52,76 + 52,28)

7. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.45,09 (52,68 + 52,41)

16. ВЕСЕЛОВ (Россия) - 1.46,23 (53,08 + 53,15)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skeleton/ratings/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

Он завоевал серебро!Уже четвёртый в кубке!Не смотря на нацик-отстранение!Так надо писать.Учись С.Э.

21:10 3 февраля

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