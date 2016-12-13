Дмитрий Свищев: "Спорить с переносом чемпионата мира из Сочи бесполезно"

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Госдумы Дмитрий Свищев подчеркнул, что Федерация бобслея России должна требовать компенсацию за перенос чемпионата мира из Сочи. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона объявила, что турнир состоится в феврале в другом месте.
- Спорить бесполезно, потому что права на проведение турниров выдает эта международная федерация, - приводит ТАСС слова Свищева. - Сейчас надо требовать компенсации ущерба, оргкомитет затратил деньги, время и усилия, все это должно быть оплачено. Но сам факт - это очень прискорбно, это может быть плохим знаком и прецедентом для других федераций, которые могут последовать примеру. Федерации нельзя оставлять без внимания и отстаивать свои позиции через суды, личные встречи. Это можно считать плохим сигналом для российского спорта.
Vlаdimir
Успех в этом переносе показал МЕТОД как добиться переноса ЧМ-2018! Ждём заявления Англии, Германии, Франции, а там, глядишь, и южноамериканцев купят! Коррупции же НЕТ (если покупка идёт в интересах Вашингтона)!
21:15
manager78
Взыешенный комментарий, но я бы настаивал только на суде, а то потом от этих иных встреч не отмоешься. ;)
21:15
mobile_actor
Прецедент создан.
21:02