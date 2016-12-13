20:41 | СКЕЛЕТОН

Дмитрий Свищев: "Спорить с переносом чемпионата мира из Сочи бесполезно"

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Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Госдумы Дмитрий Свищев подчеркнул, что Федерация бобслея России должна требовать компенсацию за перенос чемпионата мира из Сочи. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона объявила, что турнир состоится в феврале в другом месте

- Спорить бесполезно, потому что права на проведение турниров выдает эта международная федерация, - приводит ТАСС слова Свищева. - Сейчас надо требовать компенсации ущерба, оргкомитет затратил деньги, время и усилия, все это должно быть оплачено. Но сам факт - это очень прискорбно, это может быть плохим знаком и прецедентом для других федераций, которые могут последовать примеру. Федерации нельзя оставлять без внимания и отстаивать свои позиции через суды, личные встречи. Это можно считать плохим сигналом для российского спорта.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3869533

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlаdimir

Успех в этом переносе показал МЕТОД как добиться переноса ЧМ-2018! Ждём заявления Англии, Германии, Франции, а там, глядишь, и южноамериканцев купят! Коррупции же НЕТ (если покупка идёт в интересах Вашингтона)!

21:15

manager78

Взыешенный комментарий, но я бы настаивал только на суде, а то потом от этих иных встреч не отмоешься. ;)

21:15

mobile_actor

Прецедент создан.

21:02

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