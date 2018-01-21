Братья Дукурсы объявили о завершении выступлений в Кубке мира по скелетону

Латвийские скелетонисты Мартинс и Томас Дукурс объявили о завершении выступлений в Кубке мира. С таким заявлением выступил Мартинс Дукурс на странице Международной федерации бобслея и скелетона в Фейсбуке: "Я провел 20 лет в этом спорте, я люблю его. Сейчас же, мне кажется, пришло время перевернуть страницу".

Мартинс Дукурс является пятикратным чемпионом мира. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал серебро, но должен получить золото после дисквалификации россиянина Александра Третьякова. Его брат Томас должен стать бронзовым призером Игр-2014.