Александр Третьяков: "Подвел итоги прошлого сезона и забыл"

Олимпийский чемпион Александр Третьяков в интервью "СЭ" рассказал о своей подготовке к сезону и отметил, что для него не имеют значения внешние факторы.

– В подготовке к сезону ничего нового нет. За нее отвечает тот же тренер (Сергей Смирнов. – Прим. "СЭ"), что и перед Олимпиадами в Ванкувере и Сочи. Работаю по его плану, все выполняю. Пока доволен и нынешней физической формой, и результатами. Конечно, на сборах в основном занимаемся физподготовкой, в Парамонове – бегаем на эстакаде. Тяжелая атлетика, легкая атлетика – все стандартно. В конце сентября начнем ледовую подготовку в Сочи.

– Для себя уже подвели итоги прошлого сезона?

– Подвел и забыл (улыбается). Впереди уже новые задачи. Да, на чемпионате мира мне не удалось попасть в призовую тройку – два четвертых места, в личных соревнованиях и команде. Главное – сделать правильные выводы. Понял, где был не прав, и надеюсь, больше такое не повторится.

– История с временным отстранением, случившаяся прошлой зимой, закрыта и забыта?

– Да, едем дальше.

– Соперники не стали косо смотреть, по-другому относиться?

– Да их фиг поймешь. Даже не хочу это обсуждать. У них свой менталитет. Главное – что у нас команда дружная, мы всегда держались вместе, подбадривали друг друга. А внешние факторы – кто смотрит, кто не смотрит – не имеют значения. (Антон БАБОШИН)