Виталий Мутко: "Елистратов все доказал своими результатами"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что Семен Елистратов доказал свой профессионализм, победив на чемпионате Европы в Турине. В воскресенье спортсмен завоевал золотые медали на дистанциях 1500 и 3000 метров, взял бронзу на 1000 метров, что принесло россиянину титул абсолютного чемпиона Европы.

– Что касается Елистратова, скандал с мельдонием, конечно, немножко выбил из колеи, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Но все уже сказано, все было сразу понятно. Сейчас ситуация спокойная – никаких скандалов нет. А Семен, как настоящий профессионал, доказал все своими результатами.