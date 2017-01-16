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Виталий Мутко: "Елистратов все доказал своими результатами"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что Семен Елистратов доказал свой профессионализм, победив на чемпионате Европы в Турине. В воскресенье спортсмен завоевал золотые медали на дистанциях 1500 и 3000 метров, взял бронзу на 1000 метров, что принесло россиянину титул абсолютного чемпиона Европы.

– Что касается Елистратова, скандал с мельдонием, конечно, немножко выбил из колеи, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Но все уже сказано, все было сразу понятно. Сейчас ситуация спокойная – никаких скандалов нет. А Семен, как настоящий профессионал, доказал все своими результатами.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170116/1114993697.html

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