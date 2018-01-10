МОК может не допустить Бородулину до Олимпиады из-за допинговых нарушений

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может не допустить Татьяну Бородулину до участия в Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от МОК. Его выдача будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил.

– В 2006 году у Бородулиной было три пропущенных допинг-теста. Это тоже считается нарушением антидопинговых правил, – приводит ТАСС слова Кравцова. – Если спортсмен в течение года имеет три пропущенных теста, то его отстраняют от соревнований на несколько месяцев.

МОК может это расценить как нарушение правил в прошлом. Итоговое решение останется за комиссией МОК. Если она посчитает это нарушением, то Татьяна пропустит Олимпийские игры.

Напомним, что Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Окончательный список российской делегации должен быть объявлен МОК не позднее 28 января.