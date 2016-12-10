Елистратов - второй на дистанции 1500 м в Шанхае

Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Шанхае. Он уступил Ли Чун Су из Кореи. Ранее на 500-метровке еще один представитель России Виктор Ан занял третье место.

Шанхай (Китай)

Кубок мира

1500 м

Мужчины

1. Ли Чун Су (Корея) - 2.20,224

2. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.20,306

3. Кнегт (Голландия) - 2.20,390

4. Син Дэ Ун (Корея) - 2.20,627

5. Фоконне (Франция) - 2.20,802

6. Быканов (Израиль) - 2.20,869

7. Д. Крюгер (США) - 2.20,917

Женщины

1. Сим Сук Хи (Корея) - 2.28,937

2. Ким Чи Йо (Корея) - 2.29,062

3. Схултинг (Голландия) - 2.29,073

4. Гилмартин (Великобритания) - 2.29,205

5. Го Ихань (Китай) - 2.29,265

6. Цзан Ицзэ (Китай) - 2.29,591

7. Фонтана (Италия) - 2.30,319