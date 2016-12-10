Елистратов - второй на дистанции 1500 м в Шанхае

Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Шанхае. Он уступил Ли Чун Су из Кореи. Ранее на 500-метровке еще один представитель России Виктор Ан занял третье место.
Шанхай (Китай)
Кубок мира
1500 м
Мужчины
1. Ли Чун Су (Корея) - 2.20,224
2. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 2.20,306
3. Кнегт (Голландия) - 2.20,390
4. Син Дэ Ун (Корея) - 2.20,627
5. Фоконне (Франция) - 2.20,802
6. Быканов (Израиль) - 2.20,869
7. Д. Крюгер (США) - 2.20,917
Женщины
1. Сим Сук Хи (Корея) - 2.28,937
2. Ким Чи Йо (Корея) - 2.29,062
3. Схултинг (Голландия) - 2.29,073
4. Гилмартин (Великобритания) - 2.29,205
5. Го Ихань (Китай) - 2.29,265
6. Цзан Ицзэ (Китай) - 2.29,591
7. Фонтана (Италия) - 2.30,319
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/events/1883_63_0/