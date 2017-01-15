Елистратов – двукратный чемпион Европы в многоборье

Семен Елистратов одержал победу в многоборье на чемпионате Европы в Турине. По итогам всех гонок россиянин набрал 86 очков. Вторым с 71 очком в активе стал венгр Лю Шаолинь, тройку призеров замкнул голландец Сьенки Кнегт, набравший 54 очка.

Отметим, что Елистратов становится чемпионом Европы в многоборье второй год кряду.

Шорт-трек

Турин (Италия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Многоборье

Итог

1. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 86

2. Лю Шаолинь (Венгрия) - 71

3. Кнегт (Голландия) - 54

4. Лю Шаоан (Венгрия) - 45

5. Хогенверф (Голландия) - 22

6. Быканов (Израиль) - 20

8. АН (Россия) - 17

10. ШУЛЬГИНОВ (Россия) - 3