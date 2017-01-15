Елистратов – двукратный чемпион Европы в многоборье

Семен Елистратов одержал победу в многоборье на чемпионате Европы в Турине. По итогам всех гонок россиянин набрал 86 очков. Вторым с 71 очком в активе стал венгр Лю Шаолинь, тройку призеров замкнул голландец Сьенки Кнегт, набравший 54 очка.
Отметим, что Елистратов становится чемпионом Европы в многоборье второй год кряду.
Шорт-трек
Турин (Италия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Многоборье
Итог
1. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 86
2. Лю Шаолинь (Венгрия) - 71
3. Кнегт (Голландия) - 54
4. Лю Шаоан (Венгрия) - 45
5. Хогенверф (Голландия) - 22
6. Быканов (Израиль) - 20
8. АН (Россия) - 17
10. ШУЛЬГИНОВ (Россия) - 3